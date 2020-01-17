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Факти / Україна / Політика

Євросоюз продовжить роботу з Україною навіть після відставки уряду – посол Маасікас

Європейський Союз повідомив про готовність продовжувати співпрацю з Кабміном незважаючи на те, чи відбудеться відставка його чинного складу.

Про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

– Ми маємо дуже гарні робочі відносини з урядом та окремими міністрами. І в якому б напрямку не розвивалися політичні події, співпраця триватиме й надалі, – сказав він.

Читайте: Уряд продовжує працювати в штатному режимі – Гончарук

Матті Маасікас також додав, що новини про відставку прем’єр-міністра залишаються питанням внутрішньої політики України.

– Внутрішня політика – це внутрішня політика. І в демократичній державі це має велике значення. Щось може статися буквально за одну ніч. І це є лише підтвердженням життєздатності української демократії, – сказав Матті Маасікас.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Джерело: Громадське

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