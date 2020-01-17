Зниження напруги з РФ – РНБО ухвалила проект стратегії нацбезпеки

На засіданні Ради національної безпеки та оборони під головуванням президента Володимира Зеленського ухвалили проект стратегії безпеки, який передбачає заходи для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ.

Пріоритетні напрямки в проекті стратегії:

забезпечення незалежності та державного суверенітету;

суспільний розвиток;

захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

європейська та євроатлантична інтеграція;

відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

В основу документа було покладено виборчу програму президента, яку підтримала переважна більшість населення країни. До підготовки проекту залучалися Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також іноземні експерти.

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– Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення, – заявив секретар РНБО Олексій Даніло.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.