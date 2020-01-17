PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зниження напруги з РФ – РНБО ухвалила проект стратегії нацбезпеки

На засіданні Ради національної безпеки та оборони під головуванням президента Володимира Зеленського ухвалили  проект стратегії безпеки, який передбачає заходи для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ.

Пріоритетні напрямки в проекті стратегії:

  • забезпечення незалежності та державного суверенітету;
  • суспільний розвиток;
  • захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;
  • європейська та євроатлантична інтеграція;
  • відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

В основу документа було покладено виборчу програму президента, яку підтримала переважна більшість населення країни. До підготовки проекту залучалися Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також іноземні експерти.

Читайте: РНБО розробляє п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу – Данілов

– Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення, – заявив секретар РНБО Олексій Даніло.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО України щодо посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка