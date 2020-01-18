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Факти / Україна

Киян закликали мінімізувати використання особистого транспорту

Влада Києва просить жителів столиці мінімізувати використання особистого транспорту, щоб знизити забруднення повітря.

Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського 16 січня зафіксувала перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту і діоксиду сірки на площах Бессарабська і Деміївська, а також на бульварі Лесі Українки.

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– Найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні в лабораторії Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС у Києві виявили джерело радіації. Водночас зазначили, що перевищення рівня радіації за межами будівлі немає, як і загроз персоналу та навколишньому середовищу.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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