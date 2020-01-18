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Факти / Україна

На Донбасі поранені вісім українських військових

У зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі 18 січня окупанти п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ.

Вони застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети, БПЛА, озброєння БМП та іншу стрілецьку зброю.

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Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме неподалік Павлопіля, ворог з БПЛА скинув два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм.

– Сьогодні, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів вісім військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, – повідомляє штаб ООС.

До слова, Україна у ТКГ наполягає на тому, аби ОБСЄ повторно верифікувала відведення важких озброєнь, адже безпекова ситуація на Донбасі залишається напруженою.

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