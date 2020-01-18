На Львівщині чиновник вкрав 1 млн грн з бюджету, виділений на вивезення сміття

У Дрогобичі Львівської області директора комунального підприємства підозрюють у розтраті понад 1 млн грн бюджетних грошей, який був виділений на вивезення сміття.

39-річний директор Дрогобицької міськради оформляв витрати за послуги з вивезення сміття, яке насправді не вивозили.

Також він обіцяв запустити в роботу лінію по сортуванню сміття, але за фактом просто накопичував відходи на відведеній ділянці.

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– Як результат – збитки за нібито утилізовані відходи перевищили 1 млн грн, – йдеться в повідомленні.

Держекоінспекція області заявила, що на звалищі в Дрогобичі істотно перевищено вміст забруднюючих речовин, зокрема цинку, фосфору, нітратів, свинцю та інших.

За фактом відкрито кримінальне провадження щодо розтрати коштів місцевого бюджету.

Раніше повідомлялося, що в 2019 році Україна втратила більш ніж 1,4 млрд грн через корупцію. За цей період СБУ блокували 497 проявів корупції серед українських чиновників різних рівнів.

Джерело: Прокуратура