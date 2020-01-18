Понад 30 млрд руб. на рік: РФ фінансує “ЛНР” через банк Південної Осетії

СБУ встановила, що з 2014 року РФ створила у себе, а також на тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні банки, через які фінансувала так звану владу “ЛНР”.

При цьому для приховування прямої фінансової підтримки фейкових установ на захопленій території Луганської області РФ залучила банк у Південній Осетії.

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Далі ці гроші розподілялися між так званими міністрами псевдореспубліки.

За даними СБУ, щорічно РФ перераховувала на тимчасово окуповані території Луганської області більше 30 млрд російських рублів, тобто понад дві третини бюджету “ЛНР”.

Ключову роль у системі фінансування псевдореспубліки відіграють так звані міністр фінансів та директор держбанку.

Їм оголошено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Також їх оголошено у розшук, найближчим часом обвинувальні акти будуть скеровані до суду для заочного засудження.

Нещодавно СБУ завадила спецслужбам РФ вбити українського розвідника.