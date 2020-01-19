PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Керівництво держави висловило співчуття родинам жертв авіакатастрофи МАУ

Володимир Зеленський, Олексій Гончарук та Вадим Пристайко висловили свої співчуття родинам та близьким жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

– Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам’ять! – йдеться у повідомленні.

Також свої співчуття висловив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Уся країна сьогодні із болем і сумом прощається з загиблими українцями в авіакатастрофі в Ірані.

Непоправна втрата. Вічна пам’ять, – написав Гончарук.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: в Україну повертаються тіла загиблих (ОНЛАЙН)

У свою чергу, міністр закордонних справ Вадим Пристайко подякував за підтримку, яку Україна отримує від усього світу.

– Сьогодні в Борисполі Україна зустрічала загиблих в трагедії в Тегерані. Родичі, близькі та вся Україна мають змогу попрощатись. Дякуємо за підтримку та співчуття, які ми отримуємо зі всього світу.

Раніше Факти ICTV розповідали, як прощаються із загиблими в авіакатастрофі МАУ.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка