Володимир Зеленський, Олексій Гончарук та Вадим Пристайко висловили свої співчуття родинам та близьким жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
– Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам’ять! – йдеться у повідомленні.
Також свої співчуття висловив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
– Уся країна сьогодні із болем і сумом прощається з загиблими українцями в авіакатастрофі в Ірані.
Непоправна втрата. Вічна пам’ять, – написав Гончарук.
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У свою чергу, міністр закордонних справ Вадим Пристайко подякував за підтримку, яку Україна отримує від усього світу.
– Сьогодні в Борисполі Україна зустрічала загиблих в трагедії в Тегерані. Родичі, близькі та вся Україна мають змогу попрощатись. Дякуємо за підтримку та співчуття, які ми отримуємо зі всього світу.
Сьогодні в Борисполі Україна зустрічала загиблих в трагедії в Тегерані. Екіпаж та пасажири рейсу #PS752 повернулись додому. Родичі, близькі та вся Україна мають змогу попрощатись. Дякуємо за підтримку та співчуття, які ми отримуємо зі всього світу.
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 19 января 2020 г.
Раніше Факти ICTV розповідали, як прощаються із загиблими в авіакатастрофі МАУ.