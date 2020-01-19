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Факти / Україна

Погода в Україні на 19 січня (КАРТА)

В Україні 19 січня, на Водохреща, переважатиме суха погода.

Температура повітря вночі на заході знизиться до -5, у північних, центральних та східних областях – від -2 до -4 градусів, на півдні – в межах -3.

Вдень на півдні синоптики прогнозують 2-4 градуси тепла, на Закарпатті – до +3, на решті території країни – від 0 до +2.

Читайте: Як правильно купатися на Водохреща – 10 порад

У Києві сьогодні без опадів, вночі до 4 градусів морозу, а вдень 0 +2.

Погода на 19 січня

Раніше Факти ICTV розповідали, де купатися в Києві на Водохреща 2020, і давали список водойм.

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