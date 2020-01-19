В Україні 19 січня, на Водохреща, переважатиме суха погода.
Температура повітря вночі на заході знизиться до -5, у північних, центральних та східних областях – від -2 до -4 градусів, на півдні – в межах -3.
Вдень на півдні синоптики прогнозують 2-4 градуси тепла, на Закарпатті – до +3, на решті території країни – від 0 до +2.
Читайте: Як правильно купатися на Водохреща – 10 порад
У Києві сьогодні без опадів, вночі до 4 градусів морозу, а вдень 0 +2.
Раніше Факти ICTV розповідали, де купатися в Києві на Водохреща 2020, і давали список водойм.
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