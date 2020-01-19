Родичі та колеги загиблих в авіакатастрофі літака МАУ уже приїхали в Бориспіль

19 січня вранці в аеропорту Бориспіль приземлився літак із загиблими членами екіпажу та пасажирами літака МАУ рейсу PS752, який збили двома ракетами у Місті Тегеран, що в Республіці Іран.

Близькі та рідні загиблих уже приїхали в аеропорт та почали збиратися біля правого виходу із терміналу В.

В аеропорт приїхали також правоохоронці, преса і високопоставлені чиновники країни. Територію терміналу очепили, тому якщо ви очікуєте на свій рейс, то варто заздалегідь прибути у свій термінал.

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Попрощатися із загиблими можна з 13.00 до 19.00.

Нагадаємо, трансляцію церемонії прощання із загиблими членами екіпажу та пасажирами рейсу PS752 можна дивитися на сайті Факти ICTV.