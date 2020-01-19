Літак із українцями, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, приземлився в міжнародному аеропорту Борисполі.
До України повернули 11 тіл загиблих, серед яких 9 члени екіпажу збитого літака.
На борту літака МАУ було 11 українців:
- Сергій Хоменко;
- Катерина Статнік;
- Марина Микитюк;
- Валерія Овчарук;
- Володимир Гапоненко;
- Юлія Сологуб;
- Ольга Кобюк;
- Олена Малахова;
- Олексій Наумкін;
- Ігор Матків;
- Денис Лихно.
Читайте: Катастрофа літака МАУ: в Україну повертаються тіла загиблих (ОНЛАЙН)
Попрощатися із загиблими можна з 13.00 до 19.00.
Нагадаємо, трансляцію церемонії прощання
із загиблими членами екіпажу та пасажирами рейсу PS752 можна дивитися на сайті Факти ICTV.
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