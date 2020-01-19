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Факти / Україна / Суспільство

У Бориспіль прибув літак з тілами загиблих українців – розпочалася церемонія прощання

Літак із українцями, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, приземлився в міжнародному аеропорту Борисполі.

До України повернули 11 тіл загиблих, серед яких 9 члени екіпажу збитого літака.

На борту літака МАУ було 11 українців:

  • Сергій Хоменко;
  • Катерина Статнік;
  • Марина Микитюк;
  • Валерія Овчарук;
  • Володимир Гапоненко;
  • Юлія Сологуб;
  • Ольга Кобюк;
  • Олена Малахова;
  • Олексій Наумкін;
  • Ігор Матків;
  • Денис Лихно.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: в Україну повертаються тіла загиблих (ОНЛАЙН)

Попрощатися із загиблими можна з 13.00 до 19.00.


Нагадаємо, трансляцію церемонії прощання із загиблими членами екіпажу та пасажирами рейсу PS752 можна дивитися на сайті Факти ICTV.

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