Літак із українцями, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, приземлився в міжнародному аеропорту Борисполі.

До України повернули 11 тіл загиблих, серед яких 9 члени екіпажу збитого літака.

На борту літака МАУ було 11 українців:

Сергій Хоменко;

Катерина Статнік;

Марина Микитюк;

Валерія Овчарук;

Володимир Гапоненко;

Юлія Сологуб;

Ольга Кобюк;

Олена Малахова;

Олексій Наумкін;

Ігор Матків;

Денис Лихно.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: в Україну повертаються тіла загиблих (ОНЛАЙН)

Попрощатися із загиблими можна з 13.00 до 19.00.



Нагадаємо,із загиблими членами екіпажу та пасажирами рейсу PS752 можна дивитися на сайті Факти ICTV.