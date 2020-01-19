PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україну не пустили групу російських акторів на гастролі

Українські прикордонники не впустили в країну російських акторів, які прилетіли в Запоріжжя з Варшави (Польща).

Йдеться про трупу Марата Башарова, яка приїхала на гастролі з виставою Ідея фікс.

Читайте: В Україну не пустили третього журналіста російського НТВ

Прикордонники через кримські гастролі не пустили актора Сергія Колесникова, а мету свого візиту в Україну не змогли пояснити Лариса Удовиченко та Андрій Бутін.

Вистава Ідея Фікс мала пройти в ДК Дніпроспецсталі. Гроші за квитки глядачам обіцяють повернути.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2019 році українці менше відвідували РФ, проте частіше користувались авіатранспортом.

Джерело: Держприкордонслужба

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка