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Факти / Україна

Водохреща 2020: найгарніші українки, які не бояться холодної води (ГОЛОСУВАННЯ)

На Водохреща 19 січня по традиції українки пірнали в ополонці, не звертаючи уваги на холод.

Згідно приймете, це допомагає змити з себе гріхи і очиститися.

Читайте: СМС-привітання з Водохрещем 2020

Пропонуємо подивитися підбірку фотографій красивих і відважних українок, які не оминули традицію занурення на Водохреща.

Раніше Факти ICTV писали, як українські зірки вітали з Водохрещам своїх шанувальників.

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