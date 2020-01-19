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Факти / Україна

Водохреща 2020 – знаменитості привітали українців зі святом

В Україні 19 січня відзначають одне з найважливіших православних свят – Водохреща.

Українські артисти і зірки телебачення не залишилися осторонь. Цікаво, що велика кількість знаменитостей зараз знаходяться на відпочинку, тому замість ополонки пірнали в море.

Читайте: СМС-привітання з Водохрещем 2020

Однак артисти не забули про свято і привітали своїх шанувальників з Водохрещам.

 

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З Водохрещям всіх Вас ! Любові і здоров’я !

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

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З водохрещам! Людоньки!!!

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Водохрещем, які сподобаються тим, хто відзначає це світле свято.

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