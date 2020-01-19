Водохреща 2020 – знаменитості привітали українців зі святом

В Україні 19 січня відзначають одне з найважливіших православних свят – Водохреща.

Українські артисти і зірки телебачення не залишилися осторонь. Цікаво, що велика кількість знаменитостей зараз знаходяться на відпочинку, тому замість ополонки пірнали в море.

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Однак артисти не забули про свято і привітали своїх шанувальників з Водохрещам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Водохрещям всіх Вас ! Любові і здоров’я ! Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 18 Янв 2020 в 10:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram З водохрещам! Людоньки!!! Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 18 Янв 2020 в 1:21 PST

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Водохрещем, які сподобаються тим, хто відзначає це світле свято.