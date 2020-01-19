Водохреща 2020 – знаменитості привітали українців зі святом

В Україні 19 січня відзначають одне з найважливіших православних свят – Водохреща.
Українські артисти і зірки телебачення не залишилися осторонь. Цікаво, що велика кількість знаменитостей зараз знаходяться на відпочинку, тому замість ополонки пірнали в море.
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Однак артисти не забули про свято і привітали своїх шанувальників з Водохрещам.
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Вітання зі Святом Водохреща від нашого спiвочого тріо! Світлої надії, віри, радості. Цінуйте один одного. Ділимося з вами частинкою тепла
Раніше Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Водохрещем, які сподобаються тим, хто відзначає це світле свято.