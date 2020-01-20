11 обстрілів і одна жертва: як пройшла доба на Донбасі

19 січня бойовики так званих республік та збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

– Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, – зазначили у штабі.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив один обстріл.

10 ворожих обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

До слова, Україна у ТКГ наполягає на тому, аби ОБСЄ повторно верифікувала відведення важких озброєнь, адже безпекова ситуація на Донбасі залишається напруженою.