Бізнесу спростять листування з військкоматами

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, як зменшити бюрократію для українського бізнесу.

Так, він зазначив, що згідно з законами України, компанії мають постійно листуватися з військкоматами щодо своїх співробітників. Це породжує зайву бюрократію.

Дубілет додав, що після низки зустрічей з Міністерством оборони та іншими органами Кабмін відкрив проект з двох частин.

– Зараз компанії подають звітність щодо своїх співробітників у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність пару полів з військовим квитком та вбити таким чином паперові документи.

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Дмитро Дубілет пояснив, що державі не потрібно витрачати час і гроші та створювати якесь нове технічне рішення, а життя бізнесу не ускладниться новими звітами і програмами.

– Зараз бізнес повинен повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес.

Також він додав, що наразі складається план впровадження проекту. Впровадити планують вже цьогоріч.