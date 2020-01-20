Бізнесу спростять листування з військкоматами

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, як зменшити бюрократію для українського бізнесу.
Так, він зазначив, що згідно з законами України, компанії мають постійно листуватися з військкоматами щодо своїх співробітників. Це породжує зайву бюрократію.
Дубілет додав, що після низки зустрічей з Міністерством оборони та іншими органами Кабмін відкрив проект з двох частин.
– Зараз компанії подають звітність щодо своїх співробітників у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність пару полів з військовим квитком та вбити таким чином паперові документи.
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Дмитро Дубілет пояснив, що державі не потрібно витрачати час і гроші та створювати якесь нове технічне рішення, а життя бізнесу не ускладниться новими звітами і програмами.
– Зараз бізнес повинен повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес.
Також він додав, що наразі складається план впровадження проекту. Впровадити планують вже цьогоріч.
Раніше Дмитро Дубілет повідомив, що військкомати не мучитимуть бізнес запитами.