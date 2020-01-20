ДНК Ісуса. Чи може наука підтвердити автентичність релігійних артефактів

Новій Православній церкві України лише рік. Тож дива, які були зафіксовані в її храмах та єпархіях, з наукової точки зору перевірити ще не встигли. Священики визнають, що часи змінилися. Церква готова йти на зустріч науці у випадку, якщо вчені забажають дослідити миро-маслянисту жовту рідину.

А ось у Росії чомусь спостерігається інше явище. Там ікони кровоточать, один з образів Христа повністю вкрила кров.

Та своє пояснення пробують дати науковці. Вони, як водиться вірять не в дива, а в хімічні реакції. Виявляється, що створити кров в домашніх умовах не досить складна процедура.

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На одній цій хімічній реакції заробляють мільйони філіппінські псевдолікарі, що проводять операції власними руками. Вони підробляють так звані стигмати, тобто сліди, що начебто виникають на тілі простої людини від тортур, які прийняв Ісус.

Зараз цю технологію на озброєння взяв Голівуд. Це дійсно шокує своєю реалістичністю. Але ж кров з оренбурзької ікони начебто здавали на аналізи, які підтвердили людську приналежність і визначили четверту групу. Саме така група, на переконання церковників та науковців, у Ісуса Христа.

Судово-медичний експерт професор П’єрлуїджи Баіма Боллоне, який вивчав ДНК спасителя на Туринській плащаниці, з часу початку досліджень перестав бути скептиком. Бо четверта група крові, яку він визначив на зразках виявилася ще й кров’ю не живої, а мертвої людини, що начебто і доводить феномен Воскресіння.

У музеї Плащаниці в Турині зберігається ще одна реліквія – цвяхи якими начебто Христос був прибитий до хреста. А ось спис, яким начебто пробили тіло Христа, зберігається у Вірменії в монастирі. Усі реліквії разом могли би дати вченим безцінні відповіді, але поки зібрати їх не вдалося.

А от з терновим вінцем не все так однозначно. Шипів із нього по всьому світу назбирається аж на три подібні вінки. Та визнана церквою реліквія, яка до минулого року зберігалася у паризькому соборі Нотр Дам – зникла. Виявляється, що реліквію ще з часів Хрестових походів охороняє власний орден.

На одному з підприємств вирішили порівняти воду, що стояла у тиші із тією, над якою читали молитву. Перевіряли чи змінює це структуру рідини. Результати експерименту приголомшили керівництво настільки, що небесну допомогу вирішили залучити на постійній основі.

Також дивні зміни сталися і з водою зібраною на Водохреща, яку здали до лабораторії два роки тому. Перевіривши воду на 14 показників можна сказати, що вона нібито щойно зібрана з гарного джерела.

А мала б за два роки помутнішати і мати не зовсім приємний запах. Отримати справжні докази дива мрія кожного вченого. Та часом для цього доводиться пройти всі кола пекла.

Церковна бюрократія не завжди сприяє науковим дослідженням. Але якщо вдасться сучасними методами проаналізувати більшість реліквій Христа це може шокувати світ і здійснити революцією як у релігії так і в науці

Релігійні артефакти до рук вчених потрапляють не часто. І навіть після цього такі дослідження не завжди визнають у наукових колах.

Нагадаємо, Польська автокефальна православна церква на Соборі єпископів вирішила звернутися до патріарха Константинопольського Варфоломія із заявою про невизнання Православної церкви України.