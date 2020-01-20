Микитася зняли з рейсу до Великої Британії

Правоохоронці не пустили за кордон екс-власника компанії Укрбуд Девелопмент і екс-депутата Верховної Ради Максима Микитася, якого підозрюють у привласненні 82 млн державних коштів, знявши його з рейсу до Великої Британії

Адвокат Олександр Лисак повідомив, що у Микитася був дозвіл на чотири дні від НАБУ і САП, йому повернули закордонний паспорт і він збирався до Великої Британії в особистих справах.

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– Він уже пройшов митний та прикордонний контроль, але його не пустили. Зараз він їде в поліцію одягати електронний браслет і здавати паспорт, – повідомив він.

Лисак заявив, що поїздка до Великої Британії була узгоджена з правоохоронцями, тому причина відмови у виїзді йому невідома.

Нагадаємо, детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

Микитасю інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був нардеп, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва.