20 січня контррозвідка СБУ викрила підривну діяльність військового однієї з бригад ЗСУ, що розташована на Дніпропетровщині.

Затриманий – житель міста Святогірськ. У 2014 році він виїхав на підконтрольну бойовикам територію, де вступив до лав так званої “армії ДНР“. Там його завербували російські спецслужби.







На Дніпропетровщині викрили завербованого спецслужбами РФ військового ЗСУ / 2 фотографии

На початку 2019 року чоловік покинув тимчасово окуповану територію, щоб вступити на службу до ЗСУ. На контрактній службі він систематично отримував та передавав ФСБ РФ розвідувальну інформацію.

Зокрема, йшлося про дислокацію військових частин ЗСУ, їх маршрути переміщення, типи озброєння, особовий склад, кількість солдат та їх персональні дані.

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Військовослужбовець отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за статтями ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

Недавно Факти ICTV розповідали, як у Харкові затримали бойовика “ЛНР”.