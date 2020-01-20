На сто померлих – 54 новонароджених: в Україні зменшилася чисельність населення

В Україні за січень-листопад 2019 року зменшилася численність населення країни на 230,5 тис. осіб.

Станом на 1 грудня 2019 року численність населення становила 41 млн 922 тис. осіб.

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Станом на січень-листопад 2019 року в Україні народилося 286,7 тис. дітей. Це на 25,9 тис. менше ніж роком раніше.

У 2019 році зафіксували природний спад населення – 533,7 тис. людей.

Зазначається, що кількість людей, які приїхалих до України, більша тих, хто покинув країну – на 16 тис. 456 осіб.

За даними Держстату, кількість померлих вища, ніж кількість новонароджених. На 100 померлих – 54 новонароджених.

Раніше Факти ICTV писали, що Дмитро Дубілет опублікував дані за підсумками аналізу міграційної статистики уряду.