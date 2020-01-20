20 січня на трасі Київ-Чоп сталася смертельна аварія за участю засновниці і головного менеджера клініки Genesis Esthetic Clinic Соломії Островської.

Дівчина була за кермом Nissan Juke. В результаті зіткнення з вантажівкою недалеко від Житомира Островська померла на місці.

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Близька подруга Островської відома українська телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що втратила близьку людину.

Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії, – написала Ольга.



Раніше Факти ICTV писали, що Соломія Островська загинула в ДТП поблизу Житомира.