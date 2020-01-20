Суми в платіжках за тепло в Україні зменшили на 30% – Гончарук

131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок платіжок за опалення та гарячу воду для населення у 124 містах України.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки цій ініціативі відповідні суми в платіжках буде знижено до 30%.

За його словами, за грудень 2019 року оплату за тепло і гарячу воду зменшили:

від 80 грн у Київській області та до 292 грн у Львівській області для однокімнатних квартир;

від 110 грн у Чернігівській області до 435 грн у Дніпропетровській області для двокімнатних квартир;

від 140 грн у Дніпропетровській області до 563 грн у Рівненській області для трикімнатних квартир.

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До ініціативи уряду вже долучилися 19 обласних центрів країни.

А жителі Тернополя отримали знижку за послуги теплопостачання не тільки за грудень, але й за жовтень і листопад 2019 року.

– Зменшення платіжки вже зараз — це результат, по-перше, спільної роботи президента, уряду та органів місцевої влади. Це стало можливим, оскільки ціни на газ на ринку знизилися. А уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці корегування в платіжках, – повідомив Гончарук.

Ситуація з вартістю опалення в Україні й надалі залишатиметься на контролі Кабінету міністрів.

До слова, у Києві платіжки за тепло і гарячу воду для населення за грудень зменшаться на 22-23%.

Джерело: Олексій Гончарук