Це був політичний жест – Разумков про заяву Гончарука про відставку

Заява про звільнення від прем’єр-міністра Олексія Гончарука до Верховної Ради не надходила. Але подання заяви про відставку було політичним жестом.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Дійсно, йому (Олексію Гончаруку, – Ред.) потрібно було почути позицію президента щодо своїх подальших дій. Якщо б президент підтримав цю ініціативу Олексія Валерійовича, то я думаю, що заява була би написана відповідно до вимог чинного законодавства і вимог Конституції, – повідомив голова парламенту.

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Дмитро Разумков також додав, що, на його думку, така форма подання заяви не підриває довіри до Конституції.

– Якщо б президент приймав цю відставку, то це було би порушенням. Якщо президент пропонував цю кандидатуру і він є фактичним лідером політсили Слуга народу, то з точки зору політичного підходу, я думаю, що ані порушення Конституції, ані підриву довіри до неї немає.

Нагадаємо, раніше СБУ відкрила кримінальну справу через прослуховування у кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука під час наради.