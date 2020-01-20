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Факти / Україна

Україна може заборонити в’їзд авто з придністровськими номерами – дата

Прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку заявив, що з 1 квітня 2020 року Україна не впускатиме на свою територію автомобілі з номерами так званого Придністров’я.

Він додав, що Молдова на початку січня працювала над обмеженнями для проїзду авто з придністровськими номерами, аби підготуватися до української заборони.

– Кишинів не поступився. Кишинів надав можливість нашим громадянам, що мешкають в придністровському регіоні, отримати нейтральні номери, щоб вони могли виїжджати в інші країни. Більшість мешканців Придністров’я перейшли на ці номери, але якась частина ще ні, – сказав Кіку.

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Молдова в тестовому режимі перевіряла порядок дій у тому випадку, якщо Україна не впускатиме зазначені авто.

Згідно з інформацією видання NewsMaker, Кабінет міністрів ще розглядає це питання. Щодо нього немає точного рішення.

До слова, з 1 березня 2020 року українці не зможуть їздити до Росії без закордонного паспорта.

Джерело: NewsMaker

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