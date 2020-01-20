За допуск дітей без щеплень в школу відповідатиме директор – Новосад

Міністр освіти і науки Ганна Новосад сказала, що за допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідати її директор.

– За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення з цього приводу, це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, з огляду на наявну довідку, – пояснила міністр.

Однак, за її словами, такі рішення ще напрацьовуються з Міністерством охорони здоров’я.

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Зокрема, Міносвіти звернулося до МОЗ з проханням внести зміни в довідку 086 для зарахування учня, вказавши там статус про наявність чи відсутність щеплення.

– Чекаємо реакції від них, і це буде перший крок для вирішення цього питання, – зазначила Новосад.

Вона також повідомила, що підготували листи в регіони з пропозиціями до голів ОДА посилити нагляд за тим, щоб діти були щеплені.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що невакциновані діти, окрім тих, які мають протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати школу та дитячі садки.