День соборності України 2020: історія і традиції свята

Щороку 22 січня українці відзначають День соборності України або, як його ще називають, День української єдності.

Це свято з’явилося у 1919 році. Саме 22 січня 1919 року відбулося об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Історія

Почалось все з того, що у листопаді 1918 року делегація ЗУНР прибула в Київ до гетьмана Павла Скоропадського. Вона хотіла отримати допомогу для боротьби з поляками. Але на той момент місто вже було оточене військами Директорії УНР, тому представники Західноукраїнської Народної Республіки поїхали у місто Фастів Київської області на зустріч з членами Директорії.

Так 1 грудня 1918 року на залізничній станції підписали попередній договір про намір об’єднання двох держав.

Незалежність Української держави була проголошена IV Універсалом Центральної Ради 22 січня 1918 року, а вже за рік у той самий день на Софійській площі в Києві відбулося офіційне об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу.

Член Директорії Федір Швець урочисто зачитав Універсал:

Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу.

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На державному рівні День соборності України почали відзначати з 1999 року згідно з указом президента. Називають його Днем української єдності тому, що він об’єднав українців східної та західної частини країни.

Традиції

День соборності має свої традиції. У 1990 році кілька мільйонів людей взялися за руки та створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від Києва до Львова, який став символом духовної єдності. З того часу подібні ланцюги 22 січня почали робити у різних містах України.

З нагоди свята ми підготували сім фактів про День соборності України.