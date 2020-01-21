PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Державіаслужба прийшла з позаплановою перевіркою в МАУ

Державна авіаційна служба України здійснила позапланову перевірку авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Інспекція проводилася з 9 по 11 січня з метою підтримки рівня безпеки польотів і проведення профілактики авіаційних надзвичайних подій на авіаційному транспорті, який займається комерційними транспортними перевезеннями.

Читайте: Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи літака МАУ – Bloomberg

У Державіаслужбі додали, що експерти проведуть перевірку льотної придатності всього цивільного флоту відповідно до складеного графіку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив перевірити весь цивільний флот у зв’язку з падінням літака МАУ в Тегерані 8 січня.

Джерело: UNN

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка