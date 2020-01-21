Державіаслужба прийшла з позаплановою перевіркою в МАУ

Державна авіаційна служба України здійснила позапланову перевірку авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Інспекція проводилася з 9 по 11 січня з метою підтримки рівня безпеки польотів і проведення профілактики авіаційних надзвичайних подій на авіаційному транспорті, який займається комерційними транспортними перевезеннями.

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У Державіаслужбі додали, що експерти проведуть перевірку льотної придатності всього цивільного флоту відповідно до складеного графіку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив перевірити весь цивільний флот у зв’язку з падінням літака МАУ в Тегерані 8 січня.

Джерело: UNN