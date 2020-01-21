Доба на Донбасі: загинув український військовий

20 січня проросійські бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув один боєць України.

За інформацією штабу Операції об’єднаних сил, ще один український військовослужбовець отримав поранення.

– Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, – повідомляє штаб ООС.

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П’ять обстрілів по позиціям ЗСУ на Донбасі відкривали у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід:

поблизу Павлополя;

поруч з Мар’їнкою;

в районі Опитного;

поблизу Новотроїцького;

неподалік Водяного.

Ще п’ять обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ:

поблизу Луганського;

неподалік Травневого;

тричі поруч з Оріховим.

З початку 21 січня ворог не відкривав вогонь.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна звернеться до партнерів з нормандського формату через загострення на Донбасі.