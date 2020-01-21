PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Мін’юст планує розпродаж в’язниць

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що зараз в Україні більше в’язниць, ніж необхідно.

– З огляду на те, що у нас більше в’язниць, ніж нам поки потрібно, ми цілком можемо почати розпродаж в’язниць, – зазначив чиновник в ефірі одного з українських телеканалів.

ЧитайтеБили та звʼязували скотчем: Денісова про придушення бунту в СІЗО Кропивницького

За його словами, частину отриманого доходу планується витратити на поліпшення інфраструктури, якщо вдасться домовитися про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що в Україні можуть з’явитися приватні СІЗО.

Фото: Денис Малюська

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка