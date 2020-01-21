Мін’юст планує розпродаж в’язниць

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що зараз в Україні більше в’язниць, ніж необхідно.
– З огляду на те, що у нас більше в’язниць, ніж нам поки потрібно, ми цілком можемо почати розпродаж в’язниць, – зазначив чиновник в ефірі одного з українських телеканалів.
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За його словами, частину отриманого доходу планується витратити на поліпшення інфраструктури, якщо вдасться домовитися про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету.
Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що в Україні можуть з’явитися приватні СІЗО.
Фото: Денис Малюська
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