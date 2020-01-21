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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк підвищив офіційний курс долара на 21 січня

Національний банк України встановив офіційний курс на 21 січня на рівні 24,32 грн за долар, що на 7 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем.

Так, 20 січня офіційний курс становив 24,2527 гривень за 1 долар.

Читайте: Курс долара, ціни та світова криза: прогноз експертів на 2020 рік

Водночас Євро зупинилось на позначці 26,95 грн.

Джерело: НБУ

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