Названі депутати, які пропустили 90% голосувань Ради

Четверо народних депутатів Верховної Ради за час роботи другої сесії пропустили 90% голосувань. Це Антон Яценко із групи За майбутнє, Вадим Столар і Юрій Солод із Опозиційної платформи – За життя та позафракційний Андрій Деркач.

Такі результати оприлюднив Комітет виборців України.

За п’ять місяців роботи Антон Яценко натиснув кнопку для голосування лише 89 разів, взявши участь в 4% голосувань. Вадим Столар взяв участь у 129 голосуваннях. Також у 7% голосувань взяв участь Юрій Солод. Андрій Деркач проголосував у 8% випадків.

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Усього у Верховній Раді є 58 народних депутатів, які взяли участь у менше ніж половині голосувань парламенту за сесію. Частина депутатів голосували майже завжди, взявши участь у близько 100% голосувань.

Ще 28 народних депутатів відвідали 95% і більше голосувань Ради за сесію.

За словами аналітиків КВУ, показники є досить високими, оскільки протягом сесії один народний депутат брав участь у 75% голосувань Ради.

Раніше Факти ICTV писали, які фракції пропустили найбільше голосувань Ради в грудні.

Джерело: КВУ