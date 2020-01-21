Підробки брендів: у Києві обшуки у відомій мережі магазинів одягу

У вівторок, 21 січня, столичні правоохоронці проводять обшуки у мережі магазинів, яка займається продажем одягу, взуття та сумок.

Відповідну ухвалу видав слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва.

Торгівельну мережу перевіряють на зберігання та збут фальсифікованих товарів, маркованих відомими світовими брендами.

Слідство встановило, що у магазинах реалізується продукція, яка офіційно не ввозилася до України.

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Обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, правоохоронці виявили приховані лінзи відеокамер у роздягальнях столичного спортклубу.

Джерело: Прокуратура міста Києва