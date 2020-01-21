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Факти / Україна

Погода в Україні на 21 січня (КАРТА)

Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до 0°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до -2°, вдень до +5°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -1°, вдень до +7°.

У північних областях хмарно. Температура вночі до -1°, вдень до +2°. У центрі без опадів, температура вночі до +1°, вдень до +4°.

Читайте: Мокрий сніг і мороз до -8: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Погода в Києві 21 січня буде без опадів, температура до +3°.

До слова, синоптик Наталя Діденко прогнозує, що снігопади прийдуть в Україну не раніше ніж за тиждень – з 24 січня.

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