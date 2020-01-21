Провокації Кремля. Хто та як створює фейки на російському ТБ

29 грудня минулого року. Пункт пропуску Майорськ на лінії розмежування з фейковими республіками. В рамках обміну Україна віддає самопроголошеній ЛНР Едуарда Коваленко.

Він не воював на боці луганських бойовиків. І навіть більше, значився у лавах ультраправих українських партій. Але ж чому тоді його віддали сепаратистам? Коваленка, виявляється, захотів повернути Кремль.

Він багато років робив картинку для російської пропаганди про міфічних українських фашистів.

Після початку війни у Коваленка свої гасла. Біля військкоматів на Херсонщині він агітує не йти до українського війська. Намагаючись зірвати мобілізацію.

На цьому він і погорів. СБУ затримує провокатора. Коваленка суд відправляє за грати на 5 років за перешкоджання діяльності ЗСУ. Таємне стає явним. Росія завербувала Коваленка ще на початку двохтисячних.

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Агентами російських спецслужб стають невипадкові люди. А ті, кого легко можна спіймати на гачок. І ці гачки давно відомі. Гроші, компромат, проблеми з законом і кар’єрне зростання. Перш, ніж завербувати, спецслужби вивчають всю біографію майбутнього агента.

Задача, яку ставили російські спецслужби – втертися в довіру до керівництва правих партій та розколоти їхні лави. ФСБ це щедро приправляло грошима.

Виходить, що спочатку Росія сама створює так би мовити “українських фашистів”, потім сама ж сумлінно з ними бореться, і врешті-решт, навіть забирає собі.

Дії українських ультраправих не раз, дивним чином, збігалися з інтересами Москви. Чи це були сплановані спецоперації чи просто випадковість, – сказати важко.

В ЗМІ не раз писали і про можливий зв’язок із російськими спецслужбами Надії Савченко – після повернення з полону .

Активно використовує російська влада своїх ультраправих у конфліктах та війнах. Як наприклад, на Донбасі.

Чому Москву так цікавлять саме ультраправі? Тому що вони переважно згуртовані, ідейні, активні та опозиційно налаштовані до влади.

А ще у них, як правило, не має стабільного фінансування та багатих спонсорів. Цю роль готова на себе взяти, якраз, Росія. У своїх же інтересах.

У російських спецслужб методи старі.

А от цілі змінюються в залежності від ситуації.

Таким чином, у Росії з’являється інструмент впливу на політику України, особливо, коли при владі не проросійські партії.

Отже, Росія намагається розхитувати ситуацію в Україні не тільки війною, а й традиційно шукаючи виходи на політичні сили. Її технології не міняються десятиліттями, але від того не стають менш дієвими.

Факти ICTV раніше писали про те, як СБУ викрила кібертерористів.