У Києві може з’явитися провулок Гарета Джонса і сквер Магомаєва

У Києві може з’явитися провулок Гарета Джонса та сквер Мусліма Магомаєва.
Нові назви низки столичних топонімів сьогодні, 21 січня, ухвалили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.
Провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса, може з’явитися замість провулку Проектного у Шевченківському районі столиці. Джонс був одним із перших західних кореспондентів, які писали правду про Голодомор в Україні у 1932-1933 роках.
Також у цьому районі столиці нове ім’я може отримати сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола. Його пропонують назвати на честь азербайджанського оперного співака Мусліма Магомаєва.
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Крім того, планується перейменувати:
- вулицю Олександра Бойченка на вулицю Анатолія Солов’яненка у Дніпровському районі;
- вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича у Дніпровському та Деснянському районах;
- вулицю Сормовську на вулицю Ісмаїла Гаспринського у Дарницькому районі міста;
- вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія у Дніпровському районі;
- вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського у Дніпровському районі;
- вулицю Московську на вулицю Григорія Гуляницького у Солом’янському та Голосіївському районах;
- вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана у Святошинському районі;
- вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича у Солом’янському районі;
- вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли у Шевченківському районі;
- вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко у Святошинському районі;
- вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського у Солом’янському районі;
- вулицю Проектну на вулицю Олеся Бердника у Голосіївському районі;
- провулок Павленка на провулок Мовчунівський у Святошинському районі;
- парк імені Миколи Островського у Солом’янському районі міста Києва на парк імені Миколи Зерова;
- сквер у Шевченківському районі міста Києва на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської може отримати ім’я Мюнхенський.
Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
Як повідомлялося, депутати Київради в грудні підтримали перейменування чотирьох столичних вулиць.