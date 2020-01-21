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Факти / Україна

У Києві може з’явитися провулок Гарета Джонса і сквер Магомаєва

У Києві може з’явитися провулок Гарета Джонса та сквер Мусліма Магомаєва.

Нові назви низки столичних топонімів сьогодні, 21 січня, ухвалили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса, може з’явитися замість провулку Проектного у Шевченківському районі столиці. Джонс був  одним із перших західних кореспондентів, які писали правду про Голодомор в Україні у 1932-1933 роках.

Також у цьому районі столиці нове ім’я може отримати сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола. Його пропонують назвати на честь азербайджанського оперного співака Мусліма Магомаєва.

Читайте: Рада підтримала перейменування Переяслава-Хмельницького

Крім того, планується перейменувати:

  • вулицю Олександра Бойченка на вулицю Анатолія Солов’яненка у Дніпровському районі;
  • вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича у Дніпровському та Деснянському районах;
  • вулицю Сормовську на вулицю Ісмаїла Гаспринського у Дарницькому районі міста;
  • вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія у Дніпровському районі;
  • вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського у Дніпровському районі;
  • вулицю Московську на вулицю Григорія Гуляницького у Солом’янському та Голосіївському районах;
  • вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана у Святошинському районі;
  • вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича у Солом’янському районі;
  • вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли у Шевченківському районі;
  • вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко у Святошинському районі;
  • вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського у Солом’янському районі;
  • вулицю Проектну на вулицю Олеся Бердника у Голосіївському районі;
  • провулок Павленка на провулок Мовчунівський у Святошинському районі;
  • парк імені Миколи Островського у Солом’янському районі міста Києва на парк імені Миколи Зерова;
  • сквер у Шевченківському районі міста Києва на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської може отримати ім’я Мюнхенський.

Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як повідомлялося, депутати Київради в грудні підтримали перейменування чотирьох столичних вулиць.

Джерело: КМДА

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