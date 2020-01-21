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Факти / Україна / Суспільство

Україна посідає друге місце за темпами поширення онкології

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що Україна посідає друге місце за темпами поширення онкології у Європі.

– Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці.

Саме тому ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 млрд грн, – йдеться у повідомленні.

До гарантованого пакету безкоштовних обстежень входить мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія.

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Для того, щоб пройти дослідження, потрібно мати направлення від сімейного або іншого лікаря.

Нагадаємо, вчені виявили складний процес у ДНК, що є причиною виникнення раку.

Джерело: МОЗ

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