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Факти / Україна / Політика

Україна проти розведення військ на всій лінії фронту на Донбасі – причина

Україна виступає проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі. Причиною є те, що це призведе до заморожування конфлікту.

– Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводити, якщо вони повинні роззброюватися? Насправді є багато причин, але це основна, – заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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Він додав, що розведення сил уздовж всієї 410-кілометрової лінії зіткнення може тягнутися роками і переведе конфлікт в статус замороженого.

Раніше Факти ICTV писали, що екс-представник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік не виключає того, що конфлікт на Донбасі може бути заморожений.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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