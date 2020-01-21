На прес-концеренції Мін’юсту щодо запровадження класичного суду присяжних в Україні замміністр Олександр Банчук заявив, що їхня команда подала до парламенту два законопроекти, ухвалення яких забезпечить у країні функціонування класичного суду присяжних.

Один законопроект передбачає внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів у питанні формування списку присяжних. Другий законопроект внесе зміни до Кримінального процесуального кодексу та до закону Про Державний реєстр виборців.

– Сподіваємося, що вже цього року запропоновані зміни будуть схвалені парламентом та вступлять в силу у 2021 році, – повідомив Олександр Банчук.















В Україні може з’явитися класичний суд присяжних / 5 фотографий

У законопроекті йдеться, що суд присяжних буде складатись із 7 присяжних, які працюватимуть над справами окремо та виноситимуть не вирок, а вердикт. Для цього їм потрібно буде відповісти перед судом на такі питання: чи була подія злочином та чи винен підсудний у злочині.

Читайте: Кабмін схвалив законопроекти про суд присяжних – що зміниться

Зміняться також умови, за яких громадянин може стати присяжним. Держава повинна розробити механізми, завдяки яким звання присяжного було почесним, а його праця – оплачуваною.

– Хоча Конституцією України підтверджено, що народ здійсненює правосуддя через присяжних, принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику. Для формальностей у 2021 році суд народних засідателів перейменували на суд присяжних, але фактично змін у роботі цього суду не відбулось. Тому важливо реалізувати положення Конституції про суд присяжних повністю, – додав Банчук.

Ці законопроекти повинні забезпечити незалежність присяжних від суддів, що дозволить не лише підвищити якість та ефективність роботи судів, а й забезпечити справедливість вироків.

Раніше Факти ICTV розповідали, що Мін’юст повністю відкрив єдиний реєстр підприємців.