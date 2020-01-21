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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як вберегтися від небезпечного вірусу з Китаю – рекомендації МОЗ

21 січня у Міністерстві охорони здоров’я оголосили інформацію про ситуацію з поширення нового коронавірусу (nCoV). Так, кількість інфікованих продовжує зростати.

За сприяння ВООЗ розслідуються причини, осередки та масштаби поширення коронавірусу.

Читайте: В Китаї через новий вірус загинуло 6 осіб, 300 заразилися

Також Міністерство охорони здоров’я опублікувало список головних прафілактичних заходів. Вони стосуються тих громадян, які планують поїхати або вже знаходяться у тих країнах, де було виявлено вірус nCoV:

  • уникати тісного контакту з людьми,  що мають симптоми  гострої респіраторної інфекції;
  • частіше мити рук з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;
  • уникати тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі;
  • люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, частіше мити руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Коронавірус – вірус, що пошкоджує дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт або нервову систему. У більшості випадків він провокує пневмонію.

Нещодавно ICTV зібрали інформацію про те, що відомо про новий коронавірус з Китаю.

Джерело: МОЗ

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