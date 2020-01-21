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Факти / Україна

Яке свято сьогодні, 21 січня

21 січня – православні християни відзначають День пам’яті святого Омеляна – одного з перших християнських сповідників і єпископів.

Також цього дня вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.

Крім цього, 21 січня – Міжнародний день обіймів і Всесвітній день снігу.

Іменини святкують Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля і Михайло.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 21 січня:

  • Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
  • Людина, яка захворіла в цей день – скоро одужає.
  • За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
  • За погодою дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним.

Що не можна робити 21 січня:

  • Не можна варити або пити кисіль – погана прикмета.
  • У першій половині дня не можна працювати. Усі справи переносяться на другу половину дня.
  • У цей день не можна купувати мотузки – до біди.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.

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