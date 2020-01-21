21 січня – православні християни відзначають День пам’яті святого Омеляна – одного з перших християнських сповідників і єпископів.
Також цього дня вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.
Крім цього, 21 січня – Міжнародний день обіймів і Всесвітній день снігу.
Іменини святкують Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля і Михайло.
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Прикмети на 21 січня:
- Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
- Людина, яка захворіла в цей день – скоро одужає.
- За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
- За погодою дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним.
Що не можна робити 21 січня:
- Не можна варити або пити кисіль – погана прикмета.
- У першій половині дня не можна працювати. Усі справи переносяться на другу половину дня.
- У цей день не можна купувати мотузки – до біди.
Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.