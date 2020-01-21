21 січня – православні християни відзначають День пам’яті святого Омеляна – одного з перших християнських сповідників і єпископів.

Також цього дня вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.

Крім цього, 21 січня – Міжнародний день обіймів і Всесвітній день снігу.

Іменини святкують Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля і Михайло.

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Прикмети на 21 січня:

Вікна в будинку запітніли – до відлиги.

Людина, яка захворіла в цей день – скоро одужає.

За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

За погодою дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним.

Що не можна робити 21 січня:

Не можна варити або пити кисіль – погана прикмета.

У першій половині дня не можна працювати. Усі справи переносяться на другу половину дня.

У цей день не можна купувати мотузки – до біди.

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