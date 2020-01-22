Коронавірус із Китаю: аеропорт Бориспіль отримав лист від МОЗ

Аеропорт Бориспіль отримав лист від санітарно-карантинного підрозділу ГУ Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України з роз’ясненнями щодо коронавірусу, який поширюється в Китаї.

– Своїм офіційним листом вони повідомляють, що СКП контролює ситуацію та знаходиться в тісному контакті з національними органами влади Китаю. А також не рекомендує будь-які обмеження на поїздки та торгівлю з Китаєм, – повідомляє прес-служба аеропорту.

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Інформація про людину з ознаками хвороби може надійти від екіпажу літак за 30 хвилин до прибуття в аеропорт або після зарулювання повітряного судна на місце стоянки.

Раніше Факти ICTV писали, що у Таїланді у 61-річної жительки міста Ухань зафіксували перший випадок захворювання на пневмонію, викликану новим видом коронавірусу.

Зазначимо, представники Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї провели дослідження. Коронавірус із Китаю і смертельний SARS-CoV можуть мати спільне джерело.