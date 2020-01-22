Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сповідує філософію перетворити свої проблеми на власну силу.

За його словами, швидше рухатися, мобілізуватися Україну змушують виклики, які постали перед країною сьогодні.

Україна продовжує програмувати себе на позитивне мислення та амбітні задачі.

– Якою, на вашу думку, є задача для країни, яка втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою на старому континенті? Стати лідером Східної та Центральної Європи. Так, це амбітні плани, – сказав Зеленський.

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Глава України додав, що немає нічого неможливого.

За останні роки країна зробила багато кроків назад, але тільки для того, щоб взяти відстань для розбігу і здійснити рішучий економічний стрибок.

До слова, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Володимир Зеленський зустрівся із директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.