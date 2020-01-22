МЗС оголосив про підготовку візиту Макрона в Україну

Заступник міністра закордонних справ України обговорив з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном підготовку візита французького президента Еммануеля Макрона в Україну.

– Обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет – підготовка офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, – йдеться в повідомленні.

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Дата візиту не вказана. Візит обговорили в контексті двостороннього діалогу у 2020 році.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Макроном напередодні нормандського саміту.