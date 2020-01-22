PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МЗС оголосив про підготовку візиту Макрона в Україну

Заступник міністра закордонних справ України обговорив з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном підготовку візита французького президента Еммануеля Макрона в Україну.

– Обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет – підготовка офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Макрон готовий тісніше співпрацювати з РФ, незважаючи на конфлікт в Україні

Дата візиту не вказана. Візит обговорили в контексті двостороннього діалогу у 2020 році.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Макроном напередодні нормандського саміту.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка