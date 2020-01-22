Спалах пташиного грипу: заборонено купувати курятину на стихійних ринках

Держпродспоживслужба застерігає українців від купівлі курятини в місцях стихійної торгівлі під час спалахів пташиного грипу.

– Ці продукти потрібно купувати тільки на офіційних ринках, у магазинах і офіційній торговій мережі. Також м’ясо птиці не варто вживати без попередньої термічної обробки, – йдеться у повідомленні.

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Фахівці пояснили, що основним фактором поширення пташиного грипу є інфіковані дикі перелітні птахи, і наголошують, що існує ризик і для людей у разі контакту з ними.

– Однак наразі немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей на пташиний грип було пташине м’ясо чи яйця, але аби убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м’яса птиці у місцях стихійної торгівлі, – додали в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, у Вінницькій області 18 січня на підприємстві Хутір зареєстрували загибель птиці. Лабораторні дослідження підтвердили пташиний грип.

Джерело: Держпродспоживслужба