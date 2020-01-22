У День соборності України Посольство США закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

– Ми приєднуємося до народу України та закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом та з її територіальними водами. Сполучені Штати Америки підтримують народ України у День соборності та щодня, – сказала тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

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Також вона зазначила, що увесь світ бачив, як українці під час Революції Гідності показали єдність у своєму прагненні демократичної та вільної країни.

Раніше ми розповідали, як у Києві на мосту Патона утворили живий ланцюг. Щороку на таку акцію у різних містах виходять, щоб показати єдність країни.