PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У День соборності США закликали РФ поважати суверенітет України

У День соборності України Посольство США закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

– Ми приєднуємося до народу України та закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом та з її територіальними водами. Сполучені Штати Америки підтримують народ України у День соборності та щодня, – сказала тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

Читайте: Українці мають стати першими: привітання Зеленського з Днем соборності

Також вона зазначила, що увесь світ бачив, як українці під час Революції Гідності показали єдність у своєму прагненні демократичної та вільної країни.

Раніше ми розповідали, як у Києві на мосту Патона утворили живий ланцюг. Щороку на таку акцію у різних містах виходять, щоб показати єдність країни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка