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Факти / Україна / Політика

У держави немає коштів на підтримку туризму – Разумков

Голова ВРУ Дмитро Разумков під час робочого візиту до Херсонської області заявив, що на сьогодні у держави немає можливості вкладати в туристичну галузь.

Разумков підкреслив, що Херсонщина славиться не лише своїми підприємствами, але й має потужний туристичний потенціал.

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– Протягом багатьох років туристичний потенціал не використовується на повну.

На жаль, сьогодні держава не має можливості вкладати в туристичну галузь, тому ми маємо стимулювати потік інвестицій до областей зі сприятливим кліматом та цікавими туристичними локаціями, – зазначив Разумков.

Він додав, що Верховна Рада готова створювати необхідну законодавчу базу і максимально допомагати розвивати туризм в Україні.

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