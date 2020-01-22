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Факти / Надзвичайні події

У Києві Renault влетів у зупинку з людьми – є жертви

22 січня у Києві на бульварі Перова легковий автомобіль Renault протаранив зупинку з людьми.

ДТП сталося близько 06.48 ранку. Від травм водій загинув на місці.

У Києві Renault влетів у зупинку з людьми – є жертви / 2 фотографии

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З водієм у машині був пасажир, якого госпіталізували у лікарню. Медики також забрали чоловіка, що стояв на зупинці і очікував на громадський транспорт.

Обставини аварії встановлює слідство.

Раніше Факти ICTV розповідали про смертельну аварію в Росії, в якій загинули троє українців.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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