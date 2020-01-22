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Факти / Україна

У Малайзії скасували смертний вирок екс-учаснику Х-Фактора, він повернувся в Україну

22 січня в Україну повернувся засуджений до страти в Малайзії екс-учасник шоу Х-фактор та Битва хорів Роман Золотарьов.

Хлопець поїхав на заробітки до Бразилії. У квітні 2017 року через раптове скасування домовленостей з роботодавцем Роман мав повернутися додому.

Золотарьов

На прохання незнайомців він погодився доправити до Лаосу валізу з речами. Золотарьов переконався, що там були дійсно речі.

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Під час пересадки у Міжнародному аеропорту м. Куала-Лумпур (Малайзія) його затримали.

29 березня 2019-го року Вищий суд м. Шах-Алам засудив громадянина України до смертної кари (через повішення).

– Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмана та українським дипломатам смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано, – йдеться в повідомленні.

Раніше Факти ICTV писали, що з тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців.

Джерело: Офіс Омбудсмана України

Фото: Офіс Омбудсмана України

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