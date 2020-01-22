Українська делегація в ПАРЄ запланувала низку заходів, пов’язаних з Кримом – Ясько

Делегація України в ПАРЄ на січневу сесію запланувала низку заходів, пов’язаних з Кримом. Зокрема, Україна продовжуватиме говорити про незаконну анексію півострова та важливість деокупації.

– Ми продовжуємо говорити про те, що Росія незаконно окупувала Крим і почала війну на сході України. Ми також нагадаємо, що її жертвами свого часу були Грузія і Молдова. Плануємо проводити низку заходів, пов’язаних з Кримом, де буде наголошено на важливості деокупації, – повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

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Єлизавета Ясько також сподівається на допомогу ПАРЄ у нормандському форматі.

– Ми дуже хочемо, щоб наш майданчик в ПАРЄ допомагав Україні у переговорах в нормандському форматі. Це означає, що наша делегація активно співпрацюватиме з Францією і Німеччиною.

Нагадаємо, найближча сесія ПАРЄ запланована на 27-31 січня в Страсбурзі.

Раніше Факти ICTV писали, що українська делегація відновить роботу в ПАРЄ.