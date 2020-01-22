На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський зазначив, що щодня намагається показувати важливий для країни результат.

– Ми ставимо задачу, щоб кожного дня я повертався додому з думкою, що недаремно пропрацював президентом.

Я президент України 248 днів і всі ці дні я працював на державу Україну. Я мало часу витратив на свою сім’ю. Я щодня маю показувати важливий результат для країни, хоча б для того, щоб пояснити своїм дітям, чому я не з ними дома.