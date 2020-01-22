PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Затриманий на хабарі в $20 тис. трансплантолог відбувся штрафом у 8,5 тис. грн

Лікаря-трансплантолога Національного інституту трансплантології імені Шалімова, який попався на отриманні хабара за пересадку печінки, відбувся штрафом у 8,5 тис. грн.

Рішення ухвалив Солом’янський райсуд 9 січня.

Читайте: У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.

За даними СБУ, корупція трансплантолога носила системний характер. За одну операцію він брав від $20 до $50 тис.

Нагадаємо, 3 жовтня на хабарі в $ 20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. А. А. Шалімова. Його затримали на гарячому під час отримання грошей від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки, подальше лікування і реабілітацію.

Джерело: Судовий репортер

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка