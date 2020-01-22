Затриманий на хабарі в $20 тис. трансплантолог відбувся штрафом у 8,5 тис. грн

Лікаря-трансплантолога Національного інституту трансплантології імені Шалімова, який попався на отриманні хабара за пересадку печінки, відбувся штрафом у 8,5 тис. грн.

Рішення ухвалив Солом’янський райсуд 9 січня.

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За даними СБУ, корупція трансплантолога носила системний характер. За одну операцію він брав від $20 до $50 тис.

Нагадаємо, 3 жовтня на хабарі в $ 20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. А. А. Шалімова. Його затримали на гарячому під час отримання грошей від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки, подальше лікування і реабілітацію.

Джерело: Судовий репортер